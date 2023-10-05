В порту Туапсе закроют движение судов из-за учений со стрельбами

В акватории морского порта Туапсе 7 октября пройдут практические учения со стрельбой. По данным пресс-службы администрации Туапсинского района, в связи с мероприятием в акватории порта закроют движение судов, в том числе маломерных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Мероприятия проведут силами Новороссийской военно-морской базы в период с 11:00 до 15:00. К жителям и гостям города обратились с просьбой соблюдать спокойствие.

Ранее учения с тренировочными стрельбами силами ВМБ провели в Новороссийске. Мероприятия длились в течение двух часов 30 сентября.

Анастасия Донскова

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