В Новороссийске проведут учения со стрельбой 30 сентября

В Новороссийске силами военно-морской базы 30 сентября проведут мероприятия со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Стрельбы продлятся в период с 11:00 до 13:00.

Ранее аналогичные мероприятия были назначены на 28 сентября. Стрельбы проводили в течение двух часов силами Новороссийской военно-морской базы. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.

Анастасия Донскова

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