Правительство расширило возможности досудебного обжалования действий контролирующих органов

Правительство усовершенствовало механизм обжалования предписаний контролирующих органов, выданных по итогам профилактических мероприятий, через госуслуги. Подача жалоб ранее была возможна только при указании учетного номера проверки или другого контрольного мероприятия. Теперь для этого можно указать учетный номер, например, профилактического визита или номер предписания.

«Сервис гарантирует прозрачность хода рассмотрения обращений и позволяет отслеживать его в режиме реального времени»,— говорится в сообщении правительства.

Кроме этого, власти продлили ограничения на проверки и другие контрольные мероприятия на территории новых регионов до 2026 года. Ранее ограничения действовали до 2024 года.

Леонид Уварчев