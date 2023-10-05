Главой Малопургинского района Удмуртии стал Александр Деев

Главой Малопургинского района Удмуртии избрали Александра Деева, ранее работавшего директором по защите бизнеса «Ува-молоко». Соответствующее решение было принято сегодня, 5 октября, на внеочередной сессии районного Совета депутатов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Его конкурентом был директор Центра по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и ЕДДС Малопургинского района Вадим Шундаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Господин Деев также работал заместителем директора по работе с клиентами «Молсбыт», директором спортивного клуба художественной и эстетической гимнастики, а также служил в органах внутренних дел порядка 10 лет. Имеет образование по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит».

Напомним, должность главы Малопургинского района стала вакантной после перевода предыдущего руководителя Сергея Юрина на пост министра экономики Удмуртии.