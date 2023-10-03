Двигатели севшего в поле под Новосибирском самолета не нуждаются в ремонте

Авиакомпании Ural Airlines («Уральские авиалинии») сообщила о результатах экспертизы двигателей, севшего в Убинском районе Новосибирской области самолета. Эксперты при помощи бароскопии пришли к выводу, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт. «Очищена проточная часть двигателя от грунта и соломы, что подтверждено повторным осмотром», - сообщила авиакомпания.

В настоящее время экспертами проводится углубленное обследование конструкции воздушного судна, осуществляется подготовка борта к хранению. Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика, комиссией рассматривается несколько вариантов взлета самолета с поля. «Ожидаем доставку подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительные исследования конструкции воздушного судна. В плане также демонтаж кресел для облегчения лайнера», - отметили в Ural Airlines. Пока не принято окончательно решение, вокруг самолета установлен забор.

Пассажирский самолет A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок. Никто из них не пострадал.

Согласно заявлению авиаперевозчика, причиной происшествия стал частичный отказ гидравлики. Как писали СМИ, после расшифровки черных ящиков эксперты пока неофициально пришли к выводу, что пилоты могли неверно рассчитать запасы топлива из-за неубранного шасси.

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Лолита Белова