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Перед судом в Ярославле предстанет предприниматель за дачу взятки налоговику

В Кировский районный суд Ярославля передали дело в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в даче взятки должностному лицу территориальной налоговой инспекции. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

По версии следствия, с октября 2022 года по март 2023 года предприниматель дал 400 тыс. руб. в качестве взятки заместителю начальника отдела межрайонной инспекции управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области. Как сообщал ярославский СК, налоговик должна была информировать бизнесмена о мероприятиях налогового контроля и оказывать ему «общее покровительство».

Обвиняемый признал вину в полном объеме и оказывал содействие в расследовании дела. Он заключен под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Уголовно дело в отношении взяткополучателя, 37-летней сотрудницы налоговой инспекции, еще расследуется.

Алла Чижова

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