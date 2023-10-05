Перед судом в Ярославле предстанет предприниматель за дачу взятки налоговику

В Кировский районный суд Ярославля передали дело в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в даче взятки должностному лицу территориальной налоговой инспекции. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

По версии следствия, с октября 2022 года по март 2023 года предприниматель дал 400 тыс. руб. в качестве взятки заместителю начальника отдела межрайонной инспекции управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области. Как сообщал ярославский СК, налоговик должна была информировать бизнесмена о мероприятиях налогового контроля и оказывать ему «общее покровительство».

Обвиняемый признал вину в полном объеме и оказывал содействие в расследовании дела. Он заключен под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Уголовно дело в отношении взяткополучателя, 37-летней сотрудницы налоговой инспекции, еще расследуется.

Алла Чижова