Два человека погибли в результате пожара в частном доме рядом с Горелово

Два человека погибли в результате пожара, который произошел в ночь на 5 октября в частном доме в СНТ Дружный-1 в Красносельском районе, сообщили в Telegram-канале «Оперативный МЧС Петербурга».

Сообщение о пожаре поступило в 02:11. Загорелся частный дом площадью 10 на 10 метров по адресу: Красносельский район, СНТ Дружный-1, 6-я линия, д.24. Также горела баня площадью 4 на 4 метра. В 5:16 пожар потушили. К тушению привлекли от МЧС 4 машины и 20 человек.

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