Регионы попросили правительство РФ субсидировать кредиты на создание кампусов

Главы шести российских регионов направили обращение премьер-министру РФ с предложением субсидировать из федерального бюджета процентную ставку по кредитам на строительство вузовских кампусов международного уровня. В их числе томский губернатор Владимир Мазур.

Согласно документу (копия есть в распоряжении “Ъ”), возврат кредитов по этим концессионным проектам в основном обеспечивается за счет ежегодных платежей из региональных бюджетов. Возможное повышение ключевой ставки Банка России может повлечь существенный рост таких платежей. В обращении содержится просьба «дать поручение Минобрнауки РФ на разработку проекта постановления правительства Российской Федерации, содержащего условия и правила использования механизма субсидирования процентной ставки и начало ее реализации с 2024 года, и Минфину РФ предусмотреть в проекте федерального закона “О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов” соответствующее финансирование, начиная с 2024 года».

Текущая рыночная ставка при финансировании концессионных проектов создания кампусов составляет плюс 4 процентных пункта к ключевой ставке. Реализация шести проектов требует заемных средств в объеме 71,8 млрд руб. На томский из этой суммы приходится 24,9 млрд руб.

28 сентября 2023 года о возможности федерального субсидирования сообщал томский вице-губернатор Андрей Антонов, представляя проект кампуса на сессии законодательной думы Томской области. Тогда дума ратифицировала концессионное соглашение с ООО «Томский студенческий кампус». О необходимости федерального субсидирования спикер облдумы Оксана Козловская заявила также на слушаниях в Совете федерации 3 октября, посвященных формированию бюджета РФ на ближайшие годы.

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Валерий Лавский