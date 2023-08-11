Безымянным скверам в Петербурге дали названия

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга присвоила наименования нескольким безымянным скверам в пяти районах города. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

В частности, в связи с 220-летием первой в России профессиональной команды пожарных служителей, созданной в июне 1803 года указом императора Александра I, на карте Петербурга теперь появился Брандмейстерский бульвар — на Прибрежной улице в Невском районе.

Садом Верности названа зеленая территория на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности в Калининском районе.

Сквер вдоль реки Ивановки между проспектом Ветеранов и проспектом Народного Ополчения в Красносельском районе назван Верхне-Ивановским, а между проспектом Ветеранов и улицей Чекистов, в нижнем течении той же реки — Нижне-Ивановским.

На Тверской улице в Колпино появился сквер Защитников Отечества — между домом № 4 и домом № 32. В здании, находившемся на месте современного дома 18 по Тверской улице, расположенном у сквера, в 1941 году формировался Ижорский добровольческий батальон.

Зеленая зона на улице Ивана Черных, д. 20 в Кировском районе Петербурга, в свою очередь, названа сквером Сергия Радонежского — на этой территории ранее находилась церковь святого преподобного Сергия Радонежского Чудотворца.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге «по просьбам пассажиров» переименовали 24 остановки общественного транспорта.

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