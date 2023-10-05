Требования к экс-главе «Крепости» Александру Кангуну выставлены на торги за 643 млн рублей

В рамках банкротства компании «Крепость-финанс» (входила в красноярскую ГК «Крепость») на торги выставлены права требования 714,7 млн руб. по субсидиарной ответственности к бывшему главе ГК Александру Кангуну и ООО «Крепость-финанс». Начальная цена продажи: 643,3 млн руб. Публичные торги проводятся путем снижения минимальной цены продажи начиная с начальной.

ГК «Крепость» объединяла около 20 компаний, считалась крупнейшим в Красноярском крае автодилером. В ее портфель входили Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche и Volvo в Красноярске, а также Kia и Mazda в Абакане. В сентябре 2018 года арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в ряде компаний, входящих в холдинг.

В отношении Александра Кангуна в марте 2021 года было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, с мая 2017-го по апрель 2018-го бизнесмен не передал покупателям купленные ими автомобили, хотя за них была внесена полная или частичная оплата. Ущерб был оценен в 414 млн руб. В августе суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Оксана Павлова