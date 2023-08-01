В Красноярске четыре года колонии получил руководитель автодилерских центров за злоупотребление полномочиями

Советский суд Красноярска сегодня вынес приговор руководителю автодилерских центров Александру Кангуну за ущерб 187 покупателям машин на сумму 414 млн руб. По ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) ему назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда, рассказали в прокуратуре края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба РОАД Фото: пресс-служба РОАД

Уголовное дело в отношении руководителя ООО «Производственно-коммерческая фирма «Крепость», «Крепость-Аэропорт», «Крепость-Сириус», «Крепость-Абакан», являющихся официальными дилерами по продаже автомобилей, было возбуждено в 2018 году.

По версии следствия, бизнесмен заключал предварительные соглашения и договоры купли–продажи с клиентами, обратившимися в дилерские центры для приобретения автомобилей. «Полученные от покупателей деньги он не отправлял поставщику для оплаты машин, как предусмотрено дилерскими договорами. По его указанию они перечислялись на нужды подконтрольных компаний, не связанных с исполнением обязательств перед клиентами», — говорится в сообщении Telegram-канала красноярской прокуратуры.

Своих оплаченных машин не увидели 178 покупателей, им причинен ущерб в 414 млн руб. Пострадавшим от действий руководителя деньги вернул представитель автопроизводителя.

ГК «Крепость» объединяла около 20 компаний, считалась крупнейшим в Красноярском крае автодилером. В ее портфель входили Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche и Volvo в Красноярске, а также Kia и Mazda в Абакане.

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Илья Николаев