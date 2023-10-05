Армения обогнала Казахстан и Грузию по переводам из России

Объемы денежных переводов россиян в Грузию и Казахстан по итогам августа значительно сократились по сравнению с годом ранее. На первое место по этому показателю вышла Армения. Переводы россиян в эту страну в августе составили почти 33 млрд. руб. Это следует из анализа РБК данных Центробанков.

В августе 2023 года россияне перевели в Армению 32,8 млрд руб., или 618,9% от среднемесячного объема переводов за 2021 год. При этом в сентябре 2022 года на фоне объявления в России частичной мобилизации россияне перевели в эту страну 24,8 млрд руб. (467,9%), в октябре — 29,7 млрд руб. (560,4%). Всего с сентября 2022-го по август 2023 года из России в Армению было переведено 322,1 млрд руб.

Денежные переводы из России в Грузию в августе текущего года составили 5,7 млрд руб. (228%). При этом относительно показателей прошлого года объемы трансграничных переводов значительно снизились. Так, в октябре 2022-го россияне перевели 736% от среднемесячного значения в 2021 году, в декабре — 840%. За год с объявления частичной мобилизации денежные переводы россиян в Грузию составили 167 млрд руб.

В Казахстан в августе 2023-го россияне отправили 1,6 млрд руб., 207,9% от среднемесячного значения в 2021 году. В октябре 2022 года переводы составляли 726,3% от уровней 2021 года. С сентября прошлого года по август текущего из России в Казахстан было отправлено 31,68 млрд руб.

В конце августа в России появилась новая система денежных переводов за рубеж — Kwikpay. С ее помощью можно отправлять средства в страны СНГ и некоторые европейские государства. Система работает с картами Visa, Mastercard и «Мир». Без открытия банковского счета клиентам доступны переводы в рублях, долларах и евро. Однако платежи через банки можно делать только в рублях, а комиссия может достигать 5%.

Подробнее о том, что известно о новой платежной системе Kwikpay,— в материале «Ъ FM» «Трансграничным переводам добавили варианты».

Милена Костерева