Суд по интеллектуальным правам отказал сети доставки суши в жалобе на решение о смене названия

Красноярская компания «Ёбидоёби» подала кассационную жалобу в суд по интеллектуальным правам» с требованием отменить решение Арбитражного суда Красноярского края об изменении фирменного названия юрлица в течение трех месяцев. Жалоба компании оставлена без удовлетворения, сообщает ее пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В «Ёбидоёби» прокомментировали, что подадут жалобу в Верховный суд, менять фирменное наименование компания отказывается. Кроме этого, юристы намерены обратиться в кассационный суд по поводу исковой давности относительно наименования юридического лица.

«Юристы обращали внимание суда на срок исковой давности, который составляет три года. Красноярская ФНС зарегистрировала «Ёбидоёби» в 2016 году, но иск подала только через шесть лет», - рассказали в компании.

Заявление в суд к сети доставки суши с требованием сменить фирменное наименование юридического лица подала Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы 23 по Красноярскому краю. Ведомство указало, что «фирменное наименование компании может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у неограниченного круга лиц, что, в свою очередь, противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали». Арбитражный суд Красноярского края поддержал ФНС региона и обязал сеть доставки японской кухни в регионе «Ёбидоёби» изменить фирменное наименование в течение трех месяцев.

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Лолита Белова