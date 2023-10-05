Глава СКР поручил доложить по делу об отчуждении земли в челябинском бору

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту незаконного выделения участков в Челябинском городском бору. Поводом для этого стало очередное обращение горожан, сообщает пресс-служба СК РФ.

Коллективное обращение жителей Челябинска к руководству СК России опубликовано в социальных сетях. Они просят обратить внимание на нарушение законодательства со стороны должностных лиц, которые незаконно выделили земельные участки из собственности муниципалитета «с последующей их реализацией в частную собственность».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе этого года СУ СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Конкретных фигурантов в этом деле нет.