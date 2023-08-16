В Челябинске возбудили дело из-за отчуждения участков городского бора

Следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ) по факту отчуждения земельных участков Челябинского городского бора. Об этом сообщают в региональном управлении СК России.

По версии следствия, сотрудники администрации Челябинска, иных органов власти и местного самоуправления, зная об отсутствии на земельных участках в составе бора объектов недвижимости и незавершенного строительства, незаконно выделили землю из собственности муниципалитета. В дальнейшем участки были реализованы в частную собственность, что повлекло нарушение прав и интересов граждан. Имущественный ущерб Челябинску превысил 1 млн руб.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению»,— уточняют в управлении СКР по Челябинской области.

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