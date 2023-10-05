В Екатеринбурге после реконструкции открыли парк Энгельса

Парк им. Фридриха Энгельса на пересечении улиц Малышева и Бажова в Екатеринбурге открыли после реконструкции. Напомним, работы проводились с мая Уральской горно-металлургической компанией (УГМК).

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В парке оборудовали детскую площадку, пешеходные дорожки, смонтировали освещение и систему ливневой канализации. Было срублено 20 аварийных деревьев и посажено около 1 тыс. новых растений.

«Появилась новая благоустроенная локация с детскими и спортивными площадками, освещением, лавочками, с прекрасно оборудованной центральной зоной, где можно проводить соревнования районного уровня. Также решилась проблема подтапливания парка весной, поэтому я хочу сказать спасибо всем участникам и подрядчикам за все выполненные в срок работы», — заявил мэр Алексей Орлов на церемонии открытия.

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Парк Энгельса, расположенный в границах улиц Малышева — Бажова — Сони Морозовой — Энгельса, был открыт в 1925 году на месте бывшей Малаховской площади, которую в народе называли Веселой («в окружающих ее домах было немало публичных домов и притонов»). Сама Малаховская площадь в 1860–1870-е годы представляла собой кочковатое болото с небольшим озерком. Официальное открытие сада имени Энгельса состоялось 26 июля 1925 года.

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Александр Стародумов