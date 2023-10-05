В Тюмени построят промышленный прачечный комплекс за 500 млн рублей

Группа компаний Cotton Way построит в Тюмени промышленный прачечный комплекс мощностью 300 тонн в месяц. Инвестиции в проект составят 500 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. В результате запуска фабрики будет создано более 75 рабочих мест.

Инвестиционное агентство региона поможет Cotton Way в подготовке необходимых документов для получения земельного участка под строительство прачечной без проведения торгов. Это необходимо для быстрого выхода на стройку.

Ранее в Ишимском районе Тюменской области открылась первая очередь единственного в России завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тыс. тонн. В полную мощность предприятие, инвестиции в которое составили более 7 млрд руб., должно начать работать в 2027 году.

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