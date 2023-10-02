В Тюменской области запустили первую очередь завода по переработке гороха

В Ишимской районе (Тюменская область) открылась первая очередь единственного в России завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проект предприятия «Протеинсиб» реализует агрохолдинг «Юбилейный».

Заместитель губернатора региона Владимир Чейметов во время церемонии открытия пожелал вслед за первой очередью запустить дальнейшие этапы, чтобы завод вышел на проектную мощность. «Я хочу передать слова благодарности и поздравления губернатора Александра Моора, который с самого начала обсуждения проекта поддерживал и ждал хороших производственных результатов»,— отметил замглавы области.

«Протеинсиб» расположен в деревне Савина. Запуск завода позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления. Напомним, в полную мощность предприятие, инвестиции в которое составили более 7 млрд руб., должно начать работать в 2027 году. Будет создано не менее 150 рабочих мест.

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