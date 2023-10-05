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Коммерсантъ FM
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Хиллари Клинтон: приходится бороться c ростом поддержки политики Путина в США

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о необходимости принятия мер в связи с популярностью в стране президента РФ Владимира Путина и его идей.

В интервью телекомпании PBS она заявила, что в Соединенных Штатах действительно есть «сторонники Владимира Путина», однако властям страны необходимо переубеждать таких людей. «Этот бой — наш бой. Мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться»,— отметил госпожа Клинтон.

Также она сообщила, что нередко в американской прессе и от различных политиков США публично звучат «откровенно пророссийские нарративы». Это, по мнению Хиллари Клинтон, является свидетельством того, что «российская пропаганда» хорошо работает даже на часть западной аудитории.

Также экс-госсекретарь Соединенных Штатов призвала признать, что страну в настоящее время «раздирает политический и идеологический раскол». «Откровенно говоря, я не понимаю американцев, поддерживающих Путина. Но такие люди действительно есть»,— уточнила она.

Александр Кислов

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