«Ньюкасл» затмил «Сити»

Во втором туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов очередные победы одержали «Манчестер Сити» и «Барселона». Английский клуб разобрался с «РБ Лейпциг» — 3:1, а каталонский обыграл «Порту» — 1:0. Кроме того, на первое место в своих группах вышли «Атлетико» и «Ньюкасл», причем второй неожиданно разгромил ПСЖ — 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith , Reuters Фото: Lee Smith , Reuters

В группах G и Н состоялись матчи лидеров и главных претендентов на выход в play-off, которые уже одержали победы на старте основного турнира Лиги чемпионов. В Лейпциге местный клуб принимал действующего обладателя трофея «Манчестер Сити», которому он уступил в прошлом сезоне на стадии 1/8 финала. Тогда у себя дома «красные быки» сыграли с английским грандом 1:1, правда, потом со свистом пролетели в гостях — 0:7, попав под горячую руку Эрлингу Холанну, который отгрузил им пять мячей.

Сейчас «Сити», конечно, опять был фаворитом, и все вроде бы у него складывалось благополучно. Гости уверенно раскатывали «Лейпциг» в первом тайме, и Фил Фоден открыл счет. Однако в дебюте второго они утратили бдительность, и Лоис Опенда отличился в резкой контратаке. Хозяева зацепились за ничейный результат и надежно держали того же Холанна, но манчестерцы все же дожали немецкую команду благодаря глубине и качеству своей скамейки запасных. Хулиан Альварес и Жереми Доку сделали разницу — 3:1. «Сити», как и полагается, лидирует с шестью очками. Но и «Лейпцигу» ничего не угрожает, так как «Црвена Звезда» и «Янг Бойз» разошлись миром — 2:2, набрав по одному баллу.

Нет сомнений, что из группы Н в 1/8 финала выйдут «Барселона» и «Порту», которые сразу обозначили свое тотальное превосходство над «Антверпеном» и «Шахтером». По сути, им остается только рассчитаться между собой на первый-второй. Собственно, кто из них лучше, сине-белые с сине-гранатовыми и выясняли на стадионе «Драган».

В целом это был матч равных соперников, долго и успешно мешавших друг другу играть. До перерыва они создали минимум ситуаций, которые могли бы привести к голу. Если мячи иногда и долетали до ворот, то вратари в разминочном режиме их ловили. Команды наверняка так бы и закончили первый тайм 0:0, но в компенсированное время у «Порту» ни с того ни с сего на своей половине поля напортачил Ромариу Баро. Илкай Гюндоган спокойно подобрал потерянный им мяч, переадресовал его Феррану Торресу, и тот, убежав один на один с голкипером Диогу Коштой, хладнокровно поразил цель. Кстати, на месте Торреса должен был быть Роберт Левандовский, но польский нападающий «Барсы» получил травму, и именно его еще на 34-й минуте заменил испанский футболист.

Во втором тайме грубую ошибку совершили и каталонские защитники, упустившие бразильца Пепе, но стоило ему немного замешкаться с ударом, как Жюль Кунде снял у него мяч с ноги и ликвидировал угрозу. В остальном же матч по-прежнему изобиловал единоборствами и фолами, а не голевыми моментами. Гости так вообще занимались почти исключительно тем, что оберегали минимальное преимущество, а хозяевам не хватало креатива, чтобы вскрыть эту насыщенную оборону. Да и вратарь «Барсы» Марк-Андре тер Штеген был начеку, когда Мехди Тареми и Вендерсон Галено все-таки пробили по его воротам. А еще «Порту» пару раз не повезло: сначала когда VAR отменил уже назначенный в его пользу пенальти и затем когда Тареми красиво забил из мини-офсайда. Не хватило португальскому клубу и времени, чтобы реализовать удаление Гави за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Барселона» с шестью очками стала единоличным лидером квартета Н. У «Порту» три балла, и его догнал «Шахтер», который одержал волевую победу над «Антверпеном» — 3:2, уступая 0:2.

В самой сильной группе нынешней Лиги чемпионов под литерой F захвативший лидерство с тремя очками ПСЖ гостил у «Ньюкасла», который в первом туре добился ничьей в Милане. А сейчас на родном «Сент-Джеймс Парк» черно-белые не просто дали бой французскому суперклубу — они разгромили его. После первого тайма «Юнайтед» вел 2:0, когда Мигель Альмирон и Дэн Берн наказали парижан за очевидные промахи в обороне. Казалось, что во второй половине гости возьмутся за ум, но тут ошибся их голкипер Джанлуиджи Доннарумма, не сумевший отразить удар Шона Лонгстаффа с острого угла. Лукас Эрнандес сократил отставание до двух голов, тем не менее «Ньюкасл» выиграл с крупным счетом 4:1. Фабиан Шер поставил эффектную точку дальним ударом в «девятку». В итоге у «Ньюкасла» четыре очка, у ПСЖ — три. У «Милана» и «Боруссии», которые сгоняли в Дортмунде нулевую ничью, — соответственно два и одно.

В группе Е «Атлетико» встретился с «Фейеноордом», который стартовал с победы над «Селтиком», тогда как мадридцы недобрали два очка в матче с «Лацио», умудрившись пропустить ответный гол перед финальным свистком от голкипера римлян Ивана Проведеля. Но если первая игра закончилась для них неудачно, то вторая — началась. Марио Эрмосо отправил мяч в собственные ворота, пытаясь помочь вратарю Яну Облаку остановить прорыв Аясэ Уэды. Автогол разбудил «Атлетико», и Альваро Мората быстро восстановил равенство. Впрочем, потом хозяева прозевали подключение центрального защитника «Фейеноорда» Давида Ганцко на стандарт и снова были вынуждены отыгрываться. Это удалось Антуану Гризманну ударом через себя, а сразу после перерыва Мората оформил дубль. Любопытно, что в концовке забить мадридцам попробовал и голкипер роттердамцев Тимон Велленройтер, но больше такой номер с ними не прошел.

«Атлетико» с огромным трудом выиграл 3:2 и с четырьмя очками вытеснил «Фейеноорд» с первого места. Четыре балла теперь и у «Лацио», который одолел «Селтик» на его поле — 2:1. Все решил на пятой добавленной минуте матча опытный испанский форвард Педро Родригес. У «Фейеноорда» — три очка, у «Селтика» — ноль.

Александр Ильин