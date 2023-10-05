Блинкен пошутил, что его выступление в Техасе прервали «русские друзья»

Госсекретарь США Энтони Блинкен после того, как его выступление в Техасском университете в Остине было внезапно прервано из-за тестового сигнала тревоги, пошутил, что за этим могут стоять «русские друзья».

Когда глава Госдепа США заговорил про текущую ситуацию на Украине, его речь прервало оповещение о тревоге, внезапно поступившее на телефоны собравшихся. «Возможно, нас прервали русские друзья»,— отметил господин Блинкен.

Спустя некоторое время стало известно, что выступление госсекретаря было прервано из-за прозвучавшего «национального сигнала о тревоге». 4 октября в США проходила большая проверка систем оповещения о ЧС. «Рад знать, что национальная система оповещений работает»,— добавил Энтони Блинкен.

В ходе этого же выступления в Техасе глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что сейчас Соединенные Штаты и другие западные государства активно ищут законный способ направить замороженные и конфискованные российские активы на помощь Украине. В настоящее время ведется поиск юридически грамотных оснований для изъятия активов РФ и передачи их Киеву, подчеркнул господин Блинкен.

Александр Кислов