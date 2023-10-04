Областной суд оставил без изменения приговор бывшему первому вице-губернатору

В среду, 4 октября, Ульяновский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда, вынесенный бывшему вице-губернатору Анатолию Озернову, работавшему в период, когда регионом руководил губернатор Сергей Морозов. Анатолий Озернов признан виновным получении взятки в виде имущества и незаконного оказания услуг в крупном размере за способствование совершению незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенное в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщила в среду областная прокуратура.

Как было установлено следствием и судом, в период с августа 2019 по июль 2021 гг. 42-летний первый заместитель губернатора Ульяновской области Озернов получил от знакомого взятку в виде имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера (ремонт дачи тестя, мебель и сруб для бани) в размере более 2,7 млн рублей за способствование обеспечению победы подконтрольной его знакомому компании «Ин-Сервис» в аукционе на текущий ремонт помещений административного здания под размещение Ситуационного центра губернатора, а также заключению с той же компанией госконтрактов, при исполнении которых были завышены стоимость материалов и объем работ.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Озернова к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок три года.

Теперь этот приговор вступил в законную силу, отмечает прокуратура.

Андрей Васильев, Ульяновск