На улицах Петербурга стали доступны электросамокаты со шлемами

Компания Whoosh предоставила возможность арендовать в Санкт-Петербурге электросамокаты со шлемами. Средство защиты доступно к использованию на безвозмездной основе, сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании.

Самокаты оснастили шлемами с целью повышения безопасности на дороге. Такой транспорт сначала появился в Петербурге, Москве и Алматы в Казахстане. Компания намерена добавить шлемы к самокатам и в других городах, где присутствуют транспортные средства Whoosh.

«В пилотном проекте по интеграции шлемов участвует только модель самокатов Whoosh Ninebot S90L. Планируется, что в начале сезона 2024 года уже порядка 30% парка Whoosh будет оборудовано шлемами, а в 2025 году – 70-80%»,— указали в пресс-службе сервиса.

При этом у пользователей есть выбор, они могут не надевать шлем для поездки. После использования средства защиты будут подвергаться мойке и дезинфекции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают наделить власти города правом ограничивать количество электросамокатов, а также ввести запрет на аренду этого вида транспорта несовершеннолетними.

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