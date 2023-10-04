Шторм в Петербурге повалил деревья и дорожные знаки

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра оказались повалены деревья и дорожные знаки. Жители города делятся снимками последствий в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Росгидрометцентр накануне предупредил петербуржцев об ухудшении погодных условий. Порывы ветра, скорость которого местами достигала 28 м/с, не смогли выдержать стволы некоторых деревьев. В среду, 4 октября, часть их них упала на детские площадки, другие повисли на линиях электропередач. Автомобилисты заметили лежащее на дороге дерево на улице Маршала Говорова. Городской комитет по благоустройству отреагировал на этот инцидент.

«По факту падения дерева на указанной вами территории садовое предприятие "Нарвское" выполнило раскряжевку дерева и частичный вывоз порубочных остатков. Работы будут закончены до конца текущей недели»,— содержится в ответе Смольного.

Там позже добавили, что в городе от ветра пострадало порядка полутора десятка деревьев. На провода рухнул тополь в Южно-Приморском парке, также несколько тополей упали в парках Есенина, 300-летия и Александровском, в сквере на улице Подводника Кузьмина. В комитете отметили, что непогода пока что не нанесла серьезного ущерба. Специалисты оперативно убирали поваленные стволы с дорог.

«Поступило 4 обращения по скоплениям воды на дороге. На набережной Обводного канала, дом 173, и на проспекте Королева, дом 15/30 проблема уже решена специалистами дорожных предприятий, а на углу Гаванской улицы и Малого проспекта Васильевского острова и на Южной дороге работают смежные службы»,— добавили в комитете.

В связи с ухудшением погодных условий в Петербурге вышли на дежурство 66 аварийных бригад. Также на уборку улиц отправились 524 единицы дорожной техники и 798 дворников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге из-за порывов ветра закрыли парки, в том числе и Петергоф. До 19:00 в городе будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.

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