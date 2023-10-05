Руководство Колумбии извинилось за убийства военными тысяч мирных граждан страны

Командующий армией Колумбии Луис Оспина, министр обороны страны Иван Веласкес и президент Густаво Петро в ходе официальной церемонии на главной площади Боготы принесли извинения родным 6402 мирных граждан, убитых колумбийскими военными в 2002−2008 годах. Эта церемония стала одним из результатов длительного расследования, начатого по требованию родных погибших, сообщает BBC.

В 2002−2008 годах армия Колумбии вела операции против леворадикальной повстанческой экстремистской группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC, ФАРК). Чтобы создать впечатление, что борьба с боевиками идет успешно, военные отчитывались об операциях, в ходе которых якобы уничтожали сотни повстанцев. На самом деле их жертвами становились мирные граждане, в основном из бедных районов страны, их нанимали якобы на работу в сельской местности, а когда они туда приезжали, их просто расстреливали и трупы переодевали в одежду повстанцев или просто вкладывали в руки оружие. Как показало расследование, которое проводил созданный в 2017 году Специальный суд по вопросам мира, приказы о расстреле мирных граждан солдатам отдавали командиры, требуя определенных показателей. Всего в ходе расследования дали показания более 700 военных.

Прося прощения у родных погибших, командующий армией Луис Оспина признал, что «нельзя было такого допускать ни при каких обстоятельствах». Президент Петро сравнил эти убийства с «геноцидом», а министр обороны Иван Веласкес назвал их «постыдными». Присутствовавшие родственники погибших выразили горечь по поводу того, что властям потребовалось более 15 лет на принесение извинений. Некоторые из родных заявили, что не могут простить, и пообещали продолжать борьбу и поиски непосредственных виновных в убийствах мирных граждан, то есть тех военных, «которые отдавали приказы на совершение этих преступлений».

Алена Миклашевская