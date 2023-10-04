В центре Краснодара ограничат движение транспорта 9 октября

В Краснодаре 9 октября на центральных улицах ограничат движение автотранспорта из-за проведения краевого торжественного собрания в честь 80-летия со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершения Битвы за Кавказ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Торжество пройдет в музыкальном театре «Премьера» им. Л. Г. Гатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

С 6 утра и до окончания мероприятия движение автомобилей ограничат на участке улицы им. Орджоникидзе (от Красной до Красноармейской).

С 22:00 8 октября от автомобилей освободят участки по улицам им. Орджоникидзе им. Ленина (от Красной до Красноармейской). Здесь организуют автостоянку для участников и гостей собрания. Также стоянка будет организована на улице Аэродромной (от Северной до Бабушкина) — на этом участке будут парковаться участники церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Площади Памяти Героев.

В связи с празднованием Дня учителя, 5 октября, автодвижение ограничат по улице Красноармейской от Длинной до Кузнечной и по Буденного от Красной до Коммунаров.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram