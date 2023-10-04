Из-за празднования Дня учителя в центре Краснодара перекроют движение

В четверг, 5 октября, в центре Краснодара перекроют движение. Ограничения, как объяснили в пресс-службе администрации города, связаны с празднованием Дня учителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Водители не смогут проехать по улице Красноармейской от Длинной до Кузнечной и по Буденного от Красной до Коммунаров. Проезд перекроют в 6:00 четверга. Ограничения будут действовать, пока не завершится праздничное мероприятие.

Для участников праздника организуют стоянку на перекрытых участках. В связи с этим с 22:00 среды проезжую часть в этом районе будут освобождать от припаркованных машин.

Вячеслав Рыжков