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Из-за празднования Дня учителя в центре Краснодара перекроют движение

В четверг, 5 октября, в центре Краснодара перекроют движение. Ограничения, как объяснили в пресс-службе администрации города, связаны с празднованием Дня учителя.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Водители не смогут проехать по улице Красноармейской от Длинной до Кузнечной и по Буденного от Красной до Коммунаров. Проезд перекроют в 6:00 четверга. Ограничения будут действовать, пока не завершится праздничное мероприятие.

Для участников праздника организуют стоянку на перекрытых участках. В связи с этим с 22:00 среды проезжую часть в этом районе будут освобождать от припаркованных машин.

Вячеслав Рыжков

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