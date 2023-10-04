В Красноярском крае горят паллеты и здание на площади 2,2 тыс. кв. м

В Емельяновском районе Краснодарского края на открытой территории горят паллеты на площади 2 тыс. кв. м и производственное здание, огонь в котором распространился на 200 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пресс-служба ведомства уточнила ТАСС, что возгорание произошло на Енисейском тракте. В оперативных службах добавили, что рядом с горящими паллетами находится сервис грузовых машин «Автотрак», передает агентство. Тушением пожара занимаются 50 человек, привлечено 17 единиц техники, сообщили в МЧС.

Эрдни Кагалтынов