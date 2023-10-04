В Екатеринбурге граффитчики испортили новый арт-объект

Граффитчики расписали тегами новый арт-объект живописца из Екатеринбурга Марии Нурматовой, созданный в рамках международного фестиваля «Стенограффия» (Stenograffia). Как сообщили в пресс-службе фестиваля, художница вскоре отреставрировала работу, расположенную на будке по адресу ул. 8 марта, 15.

Работа носит название «8 утра». На будке Мария Нурматова нарисовала вагон метро с пассажирами. В арт-объекте автор изобразила портреты реальных людей: друзей, знакомых и случайных прохожих. По словам художницы, изображение бытовых ситуаций помогает ей показывать современного человека таким, какой он есть. При разработке эскиза Мария Нурматова выходит на улицу в поисках сюжетов и героев работ.

Мария Нурматова — художница-живописец, в рамках «Стенограффии» она впервые создала арт-объект на улице. С 2021 по 2022 год участвовала в росписи иконостаса для Свято-Троицкого собора в Кургане. В 2023 году провела персональную выставку в Первоуральске.

Напомним, за лето уличные художники в рамках фестиваля «Стенограффия» создали 28 арт-объектов, один из них — обновленный переход Цоя на Плотинке. В создании некоторых работ принимали участие горожане. Всего было проведено семь акций «Люди рисуют», в которых приняло участие более 1,4 тыс. человек.

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