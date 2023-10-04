Самарские власти второй раз отказываются лишать звания почетного гражданина лиц, попавших в скандал

Случай с отказом лишать звания почетного гражданина региона попавшего в скандал бывшего председателя 6-го кассационного суда Александра Ефанова является не первым. В 2022 году такая же история произошла с экс-гендиректором ЦСКБ «Прогресс» Александром Кирилиным.

Бывшего руководителя предприятия осудили за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Как сообщалось в ответе чиновников, в процедура и основания лишения региональных госнаград, включая звание Почетного гражданина Самарской области, на региональном уровне законодательно не отрегулированы. При этом суд может лишить гражданина государственной награды по своему усмотрению. Но в правительстве Самарской области нет информации о решении суда относительно лишения Александра Кирилина соответствующего звания, говорилось в ответе властей на запрос депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

В 2023 году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отказался лишать бывшего председателя 6-го кассационного суда Александра Ефанова звания почетного гражданина региона. Об этом написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Парламентарий опубликовал ответ на свой запрос за подписью Дмитрия Азарова. В нем говорится, что процедура присвоения почетного гражданина – «сложный многоэтапный процесс, который предусматривает «широкое общественное обсуждение предлагаемых кандидатур»: «Так, решения по кандидатурам принимаются Общественной палатой Самарской области, Советом почетных граждан и ветеранов региона. Кандидатура Ефанова также получила одобрение Высшей квалификационной коллегии судей РФ». Региональное законодательство не предусматривает возможности лишения почетного звания, присвоенного при соблюдении всех процедур, отмечает глава региона.

Ранее депутат направил обращение губернатору о лишении бывшего судьи звания почетного гражданина Самарской области «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан». Эту награду Александр Ефанов получил в январе на фоне нарастающего скандала с проверками.

Подробнее о громком скандале — в материале «Ъ-Волга» «Александра Ефанова лишили статуса судьи».

Евгений Чернов