Авиарейс Нижний Новгород — Шарм-Эль-Шейх задержали больше чем на сутки

Рейс авиакомпании Almasria из Нижнего Новгорода до Шарм-Эль-Шейха (Египет) задержали больше чем на сутки. Изначально самолет должен был отправиться в 2:05 4 октября, однако вылет неоднократно переносили. Рейс отложили до 3:20 5 октября, по последним данным на онлайн-табло аэропорта «Чкалов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Задержка произошла из-за того, что в Нижний Новгород вовремя не прибыл самолет, который должен был доставить пассажиров из Египта и улететь обратно. Ожидается, что он прибудет в 2:20 5 октября.

На рейс до Египта зарегистрировано 202 человека, им предложено дождаться вылета в гостинице.

При задержке рейса по вине авиаперевозчика пассажиры могут отказаться от полета. Также у них есть право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда.

Елена Ковалева