Задержка авиарейса из Нижнего Новгорода в Египет увеличилась еще на шесть часов

В очередной раз перенесен вылет рейса авиакомпании Almasria из Нижнего Новгорода в Египет. По данным онлайн-табло нижегородского аэропорта Чкалов (управляется УК «Аэропорты регионов»), вылет рейса перенесен на 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Региональное управление Роспотребнадзора напоминает, что при задержке рейса по вине авиаперевозчика пассажиры имеют право на отказ от полета. Такой отказ считается вынужденным и перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся невозвратным.

Также пассажиры имеют право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Они должны обратиться к перевозчику с претензией о возмещении убытков, которые понесли из-за задержки рейса — например, у них сорвались заранее оплаченные экскурсии или они опоздали на поезд.

Кроме того, у пассажира есть право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета. За консультацией и помощью при составлении претензии к авиаперевозчику пассажиры могут обращаться в Роспотребнадзора.

Как писал «Ъ-Приволжье», рейс в Шарм-Эль-Шейх должен был вылететь из Нижнего Новгорода в 02:05. Из-за позднего прибытия воздушного судна вылет сначала перенесли на 09:55, потом на 14:00.

Андрей Репин