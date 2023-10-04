Пашинян считает, что его отставка не решит проблемы Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов будет уйти в отставку, если это поможет решению всех проблем республики. Но он уверен, что сейчас его уход приведет к прямо противоположным последствиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Если я знаю, что моя отставка решит все проблемы, я сделаю это в следующую секунду, потому что в отличие от вас я не цепляюсь за кресло... Но проведенный мной анализ показывает, что это (отставка.— "Ъ") приведет к прямо противоположному результату. В этом причина, что этого не происходит»,— сказал премьер-министр в ходе сессии вопросов и ответов с правительством в Национальном собрании (парламент Армении) (цитата по Armenpress). Таким образом господин Пашинян ответил на призыв депутата фракции «Айастан» Мгера Саакяна уйти с поста премьера.

В ответ на обвинения в том, что он «вцепился» в кресло премьер-министра, господин Пашинян напомнил, что в 2021 году подавал в отставку, чтобы провести в Армении досрочные парламентские выборы. Партия действующего премьера «Гражданский договор» тогда выиграла выборы, набрав 53,92% голосов.

19 сентября начались «антитеррористические мероприятия» Азербайджана в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан объявил об успешном завершении операции. В ходе военной операции погибли несколько сотен человек с обеих сторон конфликта. 28 сентября 2023 года президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха).

После начала операции Азербайджана у здания правительства в Ереване начались массовые протестные акции. В ходе протестов произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. Протестующие требовали, в частности, отставки Никола Пашиняна. По данным издания «Грапарак», 21 сентября Никол Пашинян на встрече с соратниками заявил, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах».

Подробнее о карабахском конфликте — в материале «Азербайджан разжег мир».

Эрдни Кагалтынов