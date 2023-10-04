Мосбиржа сообщила о рекордной активности инвесторов в сентябре

В сентябре сделки на Московской бирже (MOEX: MOEX) заключили более 3,5 млн частных инвесторов, что на 117 тыс. больше, чем в августе. Как сообщила биржа, тем самым частные инвесторы обновили рекорд активности. Предыдущий рекорд был установлен в августе — 3,4 млн инвесторов.

Доля физических лиц в объеме торгов акциями составила 81%, облигациями — 30%, на спот-рынке валюты — 17%, на срочном рынке — 62%. За прошлый месяц частные инвесторы вложили в облигации 67,7 млрд руб., в акции — 24,8 млрд руб.

Самыми популярными в портфелях частных инвесторов в сентябре стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,5% и 7,3% соответственно), акции «Газпрома» (16,6%), ЛУКОЙЛа (13,8%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (7,1%), акции «Норникеля» (6,7%), «Роснефти» (5,6%), «Яндекса» (5,5%), НОВАТЭКа (4,4%) и «Татнефти» (3,6%).

Среди долговых бумаг частные инвесторы выбирали для вложений облигации Сбербанка, ВТБ, замещающие облигации «Газпрома», ОФЗ и еврооблигации Минфина.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в сентябре составило 5,66 млн, увеличившись на 37,4 тыс. Оборот по ИИС зафиксирован на уровне 258,8 млрд руб. В структуре оборота 86,2% составили сделки с акциями, 5,6% — с облигациями и 8,2% — с паями фондов.

Лусине Баласян