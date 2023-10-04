Станкозавод «ТБС» в Петербурге отчитался об увеличении выпуска продукции на 140%

За девять месяцев текущего года петербургское ООО «Станкозавод "ТБС"» (Техническое бюро станкостроения) увеличило выпуск станков для металлообработки в области среднего сегмента на 140% по сравнению с аналогичным периодом года. Если год назад к этому сроку было выпущено 9 единиц продукции, то в 2023-м — 15. Такие цифры со ссылкой на первого заместителя генерального директора предприятия Михаила Болотникова 4 октября приводят «Ведомости Северо-Запад».

Одновременно с этим в области станков тяжелого сегмента количество выпускаемой продукции за год выросло на 50% — с двух до трех единиц оборудования. В 2024 году станкозавод рассчитывает нарастить выпуск продукции в области тяжелого сегмента еще на 25% — с трех до четырех единиц оборудования.

По словам господина Болотникова, спрос на российское оборудование вырос из-за ограничения зарубежных поставок. Перед предприятием поставлены задачи по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета.

В настоящий момент ТБС имеет в собственности 5 тыс. кв. м в здании бывшего асфальтобетонного завода на Арсенальной улице и арендует еще 5 тыс. кв. м производственных площадей на Большом Сампсониевском проспекте в здании бывшего завода «Русский дизель». Также в аренде у предприятия промышленные объекты на Магнитогорской улице (2 тыс. кв. м), Пироговской набережной (3 тыс. кв. м). Кроме этого, завод арендует площадку в 5 тыс. кв. м в Кировском районе Ленобласти. Совокупная площадь мощностей, на которых расположено производство ООО «Станкозавод "ТБС"», составляет около 20 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала года предприятия Петербурга открыли более 9 тысяч вакансий для работников в области машиностроения.

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