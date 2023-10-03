Петербургские машиностроители опубликовали более 9 тыс. вакансий с начала года

С начала года предприятия Петербурга открыли более 9 тысяч вакансий для работников в области машиностроения, сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Самыми востребованными специальностями в отрасли машиностроения в городе аналитики назвали токарей, фрезеровщиков, слесарей, сантехников, разнорабочих, менеджеров по продажам.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях от компаний машиностроительной отрасли в Петербурге составляет 75 321 руб.

Cамыми дефицитными с начала года стали представители рабочих специальностей, а также линейный персонал. Остро не хватает сварщиков, операторов станков с ЧПУ, операторов производственных линий, монтажников.

«Токари, например, вообще редчайшие специалисты в наши дни»,—говорится в сообщении пресс-службы hh.ru.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество вакансий по поиску работников-атомщиков в Санкт-Петербурге увеличилось на 56% за год.

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