Загрязнений воздуха в районе горевшего полигона в станице Полтавской не выявили

Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю продолжают мониторинг воздуха в районе горевшего полигона рядом со станицей Полтавской. В пресс-службе ведомства сообщили, что исследовали пробы воздуха в близлежащих населенных пунктах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пробы отобрали в самой Полтавской, а также в поселке Элитный и хуторе Трудобеликовском. Воздух исследовали на оксид углерода, диоксид азота, дигидросульфид, бензол, серу и другие вещества.

На данный момент превышений нормы концентрации веществ не выявлено. Мониторинг будет продолжен.

Пожар на полигоне в 2 км от станицы Полтавской произошел 3 октября. Площадь возгорания достигла 5 га. По факту пожара проводит проверку районная прокуратура. В частности, надзорное ведомство проверит соблюдение требований природоохранного законодательства и пожарной безопасности компанией МП «ЖКХ».

Вячеслав Рыжков

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