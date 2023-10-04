Акционеры СИБУРа утвердили выплату 48 млрд руб. дивидендов за первое полугодие

Акционеры СИБУРа на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 47,901 млрд руб., или 18,69 руб. на акцию. Это следует из сообщения на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В указанной сумме учитываются дивиденды, выплаченные по итогам первого квартала,— 8,099 млрд руб. За второй квартал компания направила 39,802 млрд руб., или 15,53 руб. на акцию. Реестр акционеров закрывается 9 октября.

Дивидендная политика СИБУРа предполагает выплату 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. По итогам первого полугодия чистая прибыль компании по МСФО составила 32,347 млрд руб. Убыток по курсовым разницам составил 68,488 млрд руб.

Лусине Баласян