ОСК выразила заинтересованность в морской робототехнике

АО «Объединенная судостроительная корпорация» выразило заинтересованность в сотрудничестве по морской робототехнике, сообщили в пресс-службе предприятия.

Дальнейшие планы корпорации были озвучены на первом заседании новой секции научно-технического совета Российского морского регистра судоходства «Морская робототехника». ОСК намерена более тесно работать с предприятиями, выпускающими обитаемые и необитаемые подводные аппараты гражданского назначения.

«За последние десятилетия в странах, где ведутся работы в области морских технологий, были созданы тысячи самоходных необитаемых подводных аппаратов. Они уже продемонстрировали свою эффективность при выполнении научно-исследовательских, аварийно-спасательных, обзорно-поисковых и других видов работ. Это одна из наиболее важных и быстроразвивающихся областей робототехники. Поэтому мы держим руку на пульсе и работаем сообща»,— отметил начальник управления качества и стандартизации АО «ОСК» Андрей Андреев.

Ранее «Ъ-СПб» писал о начале плановых доковых работ на морозильном траулере «Капитан Мартынов», которые ведут сотрудники «Адмиралтейских верфей».

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