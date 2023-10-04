В Ярославле суд вынес приговор риелтору за подкуп сотрудника Росреестра

Ленинской районный суд Ярославля признал виновным риелтора в даче взятки должностному лицу и назначил наказание в виде штрафа в 250 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ленинский районный суд Фото: Ленинский районный суд

Суд установил, риелтор в 2019 году Роман Некрасов дал взятку в размере 74 тыс. руб. главному специалисту-эксперту отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Ярославской области за сокращение сроков государственной регистрации прав на имущество.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сейчас Ленинский суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста-эксперта отдела государственной регистрации недвижимости регионального Росреестра по обвинению в получении взяток. Бывшая госслужащая обвиняется по двум эпизодам ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за совершение действий в пользу взяткодателя). По версии обвинения, женщина получила 74 тыс. руб. от риелтора за регистрацию недвижимости в сокращенные сроки. При аналогичных обстоятельствах сотрудница получила еще 26 тыс. руб.

Также в суд передано дело и в отношении другого риелтора, который обвиняется в даче взятки специалисту-эксперту межмуниципального отдела по Тутаевскому и Большесельскому районом государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Ярославской области. Взятку риелтор передавал с той же целью, что и осужденный.

Алла Чижова