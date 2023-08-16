В Ярославле перед судом предстанет бывшая сотрудница Росреестра за взятки

В Ленинский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста-эксперта отдела государственной регистрации недвижимости регионального Росреестра по обвинению в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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В сообщении ведомства говорится, что бывшая госслужащая обвиняется по двум эпизодам ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за совершение действий в пользу взяткодателя). По версии обвинения, женщина получила 74 тыс. руб. от риелтора за регистрацию недвижимости в сокращенные сроки. При аналогичных обстоятельствах сотрудница получила еще 26 тыс. руб.

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд для рассмотрения по существу. Бывшей сотруднице Росреестра грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того, в суд направлено дело и в отношении взяткодателя, 43-летнего жителя Ярославля. Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Алла Чижова