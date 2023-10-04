В Ленобласти открыли государственный асфальтобетонный завод

Под Кировском в Ленинградской области начал работать государственный асфальтобетонный завод, сообщили 4 октября в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ленобласти Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Предприятие выпускает несколько типов востребованных на рынке асфальтобетонных смесей, включая холодный асфальт. Производительность завода —до 150 тонн готового асфальта в час или 1200 тонн в смену.

«Конкретно это предприятие сможет поставлять до 300 тысяч тонн в год сразу в несколько районов. При этом в производстве мы используем до 30 % крошки, которую снимаем с дорог во время ремонта», — приводит пресс-служба региональной администрации слова зампреда правительства Ленобласти Евгения Барановского.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ООО «Аттика» построит новый завод по выпуску порошковых и эпоксидных смол в Тосненском районе в Ленинградской области. Планируемый объем инвестиций более 900 млн рублей.

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