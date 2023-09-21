В Ленобласти откроют завод по выпуску эпоксидных смол за 900 млн рублей

ООО «Аттика» построит новый завод по выпуску порошковых и эпоксидных смол в Тосненском районе в Ленинградской области. Соответствующее соглашение на площадке Балтийского регионального форума BRIEF'23 подписали заместитель председателя правительства региона Дмитрий Ялов и генеральный директор ООО «Аттика» Матвей Раммо.

Планируемый объем инвестиций более 900 млн рублей. Предполагаемая мощность производства — 18 тысяч тонн в год, в том числе 10 тыс. жидкой и 8 тыс. тонн сухой порошковой эпоксидной смолы.

Проект предусматривает строительство завода в два этапа. Первую очередь (производство жидких эпоксидных смол) планируют запустить в ноябре 2024 года, вторую очередь (производство порошковых эпоксидных смол) в октябре 2025 года.

Производство предполагает создание 48 новых рабочих мест.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти открыли завод по выпуску полуприцепов для перевозки нефтепродуктов.

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