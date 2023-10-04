В случае ЧС часть жителей Белгорода смогут поселить в 28 пунктах размещения

В Белгороде в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации будут организованы мобильные и стационарные пункты для временного проживания (ПВР) граждан. Соответствующее постановление подписал мэр Валентин Демидов. Согласно опубликованному на сайте горадминистрации документу, в 28 ПВР можно будет проживать круглый год. Они рассчитаны на 6 289 человек. Еще 18 пунктов будут предназначены для приема 14,7 тыс. граждан без проживания.

Постановление утверждает перечень таких пунктов и положение об организации их работы. Согласно документу, ПВР делятся на четыре категории:

1-я — объекты с возможностью круглогодичного проживания, трехразовым питанием и полным жизнеобеспечением;

2-я — объекты с возможностью проживания весной, летом и осенью, трехразовым питанием и ограниченным жизнеобеспечением — без отопления;

3-я — ПВР на базе образовательных и культурно-массовых учреждений, разворачиваемые только для приема граждан в случае ЧС, без проживания;

4-я — мобильные пункты, представляющие собой палаточные городки с суточным проживанием при температуре не ниже +20°, трехразовым питанием и полным жизнеобеспечением.

«Мобильные ПВР предназначены для размещения пострадавшего населения, не нуждающегося в специализированной медицинской помощи»,— уточняется в документе.

Также в положении говорится, что беременных женщин, кормящих матерей, семьи с детьми дошкольного возраста и «больных тяжелыми заболеваниями» рекомендуется размещать в стационарных ПВР.

Для ПВР на 150-200 человек штат должен состоять из начальника и его заместителя, «группы встречи, приема, регистрации и размещения» из четырех человек, «группы торговли и питания» из трех-четырех человек, «группы комплектования, отправки и сопровождения» (два-три человека), информационного центра, представленного одним сотрудником, «группы охраны общественного порядка» из четырех человек, групп по обслуживанию пункта питания (три-четыре человека) и комнаты матери и ребенка (один-два человека), фельдшера и двух медсестер, двух психологов — взрослого и детского. Уточняется, что охранять общественный порядок на объекте должны два сотрудника управления МВД по Белгороду и два работника муниципального учреждения «Муниципальная стража».

Постановление мэрии вступило в силу. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2023 года.

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Алина Морозова

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