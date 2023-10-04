Парк Горького в Москве временно закрылся из-за непогоды

Московский Парк Горького временно закрылся из-за непогоды, сообщила пресс-служба парка в Telegram.

Ранее ГУ МЧС по Москве сообщило, что с 13:00 до 20:00 сегодня, 4 октября, в столице ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, дождь, местами гроза. Ведомство рекомендовало соблюдать осторожность пешеходам и водителям.

По прогнозу Гидрометцентра, 5 октября в Москве похолодает до 13–15°C (в Подмосковье — до 11–16°C), также возможен небольшой дождь.

Эрдни Кагалтынов