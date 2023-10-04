Застройщик микрорайона «Горгиппия» в Анапе прокомментировал нехватку соцобъектов

Застройщик ЖК «Горгиппия» в Анапе – ООО «ВКБ-Новостройки» – пообещал возвести недостающие социальные объекты в течение нескольких лет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

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«Все свои обязательства в рамках комплексной застройки микрорайона компания выполнит», – отметили представители застройщика.

По данным компании, согласно утвержденному Генеральному плану Анапы, на территории микрорайона «Горгиппия» на 30 % сокращена площадь планируемого к застройке жилья; почти в два раза, до 1760 мест, увеличена вместимость пяти проектируемых детсадов, а также проектируемой школы – с 1550 до 1650 мест.

В настоящее время на территории микрорайона построены детский сад на 250 мест и школа на 1550 мест. Началось возведение детсада на 220 мест на бульваре Босфорский, 6. К строительству детского сада на 350 мест на аллее Античной, 8, приступят в декабре 2023 года.

На стадии проектирования находится новая поликлиника на 420 посещений в смену, ее строительство планируют начать в третьем квартале 2024 года.

Кроме того, по данным застройщика, на 17 га увеличена площадь зеленых насаждений для строительства «Императорского парка», который планируют открыть до конца 2024 года.

Также на территории микрорайона предусмотрено строительство спортшколы и торгового центра.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности возведения жилых домов в ЖК «Горгиппия» в Анапе, на месте которых должны были возводиться школы, детские сады и поликлиники. В ведомство обратились жильцы комплекса.

Наталья Решетняк

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