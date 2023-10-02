Следком проверит законность строительства жилых домов вместо соцобъектов в Анапе

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку законности возведения жилых домов в ЖК «Горгиппия» в Анапе, на месте которых должны были возводиться школы, детские сады и поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В ведомство обратились жильцы комплекса. Они сообщили, что, согласно проекту, ЖК должен был включать 30 многоквартирных домов, общественные центры, прогулочные зоны, детские сады, школы и поликлинику. Срок реализации проекта истек в 2019 году. На месте указанных соцобъектов в настоящее время возводят многоэтажные жилые дома.

«В результате нарушены права более 20 тыс. жителей города, поскольку их детям не хватает мест в школах и детских садах, они вынуждены обращаться в медицинские учреждения других районов»,— говорится в сообщении.

Застройщиком комплекса является компания «ВКБ-Новостройки». Обращение жителей в различные инстанции не дало результатов.

Анастасия Донскова

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