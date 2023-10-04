Петербургских спортсменов ограничили в поездках за границу

В Санкт-Петербурге ввели запрет на выезд за рубеж в отношении атлетов, тренеров и сотрудников бюджетных спортивных школ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к городскому комитету по физической культуре и спорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По их информации, теперь спортсмены не смогут выехать за рубеж без согласования поездки в Смольном, так как в городе выдали соответствующее распоряжение. Согласно содержанию документа, вводится запрет на выезд на учебно-тренировочные сборы и соревнования за пределы страны, он же действует и на период отпусков. Выехать из России можно при согласовании поездки в профильном комитете.

По словам руководителей бюджетных спортивных школ, ранее был составлен перечень дружественных стран, в которые сотрудники могут отправиться. В дальнейшем из него была вычеркнута Турция. «Ъ-СПб» запросил информацию в комитете по физической культуре и спорту, на момент подготовки материала издание не получило комментарий по этому вопросу.

Ранее «Ъ» писал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил за то, чтобы чиновники воздерживались от поездок за рубеж на фоне современной обстановки.

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