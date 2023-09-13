FinExpertiza: В Черноземье самые низкие и самые высокие зарплаты отличаются примерно пять раз

В 2023 году в Черноземье средние заработные платы 20% наименее и 20% наиболее оплачиваемых работников отличались в 4,9 раз. Это «Ъ-Черноземье» подсчитал на основе информации, предоставленной аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики использовали данные Росстата по форме №1 о распределении численности работников крупных и средних предприятий по размерам зарплаты. Для оценки зарплатного неравенства применялся квинтильный коэффициент, отражающий соотношение среднего уровня оплаты труда двух равных по численности 20-процентных групп работников с наименьшими и наибольшими заработками (первый и пятый квинтили). Чем больше диспропорция, тем выше зарплатное неравенство.В выборке не учитывались работники, принятые или уволенные в течение отчетного месяца, находившиеся в простое более пяти рабочих дней, на больничном или в декретном отпуске, внешние совместители и выполнявшие работы по договорам гражданско- правового характера.

Наибольшее неравенство зафиксировано в Воронежской области. Здесь разница между зарплатами составляет 92,4 тыс. руб., или 5,5 раз. Самый низкий средний заработок составляет 20,7 тыс., самый высокий — 113,1 тыс.

Более чем в пять раз разница также отмечается в Липецкой области — 5,1, или 85 тыс. руб. Меньшего всего в регионе в среднем можно заработать 20,5 тыс., тогда как больше всего 105,6 тыс.

В Курской и Тамбовской областях разница составляет 4,9. В первом регионе разница в деньгах равна 81 тыс. руб. (20,8 тыс. и 101,8 тыс.), во втором — 71,2 тыс. (18,5 тыс. и 89,7 тыс.). В Орловской области самые высокие зарплаты больше в 4,7 раза, или на 69,3 тыс. (18,8 тыс. и 88,1 тыс.).

Наименьшая разница в Белгородской области — 4,6 раз. В деньгах это третье место с показателем 80,6 тыс. руб. Наименьший средний заработок в регионе составляет 22,6 тыс., наибольший — 103,2 тыс.

В России в целом зарплаты отличались в 7,7 раз. За последние два года неравенство в России снизилось, вернувшись «примерно на доковидный уровень». По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, оно «понемногу уменьшается за счет более высокого роста трудовых доходов у нижних и средних страт». «В первую очередь это связано с существенным повышением МРОТ, очередная индексация которого в 2024 году должна способствовать дальнейшему сглаживанию неравенства в оплате труда. Кроме того, повышению заработков линейного персонала содействует дефицит рабочей силы», — пояснила она.

Госпожа Трубникова добавила, что важной проблемой остается «чрезмерная региональная поляризация»: «Большинство высокооплачиваемых специалистов концентрируется в Москве и других крупнейших городах, которые притягивают наиболее квалифицированные кадры со всей страны, снижая и без того ограниченный потенциал развития небогатых регионов».

Александр Прытков

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