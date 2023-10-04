Мэр Первоуральска: ситуация с загрязнением воды находится под контролем

Глава Первоуральска (Свердловская область) Игорь Кабец заявил, что поводов для беспокойства по снижению объемов водоснабжения нет, а контролирующие ведомства принимают меры для подачи воды соответствующего качества. Обращение к жителям мэр опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Как рассказал Игорь Кабец, ежедневно специалисты «Водоканала» и Роспотребнадзора в разных точках города берут пробы воды. «Если появляются отклонения в качестве воды, принимаются экстренные меры. Также специалисты выезжают по всем обращениям граждан»,— добавил он. Мэр Кабец отметил, что сейчас городская администрация разрабатывает план мероприятий для недопущения снижения объема и качества водоснабжения.

Напомним, СКР возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность в особо крупном размере) из-за грязной воды в Первоуральске. Специалисты обнаружили высокий уровень загрязненности воды в городе: запах превысил норму в два раза, а мутность — в семь раз. Оказались завышены показатели предельно допустимых концентраций марганца и железа.

Мэр Игорь Кабец объяснил проблемы с качеством водоснабжения аномально жаркой погодой и рассказал, что городские власти приняли меры по стабилизации ситуации. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал первоуральцам брать пример с героев книги «Маугли». «Там во время несчастья — засухи — даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето — это природное явление».

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте